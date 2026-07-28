Mulino se reúne con los presidentes de Chile y Bolivia antes de la toma de posesión de Keiko Fujimori

Durante la reunión, los tres mandatarios abordaron temas de interés regional, entre ellos la situación geopolítica en América Latina y los efectos del fenómeno de El Niño , informó la Presidencia de la República.

Lima, Perú/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes un encuentro con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de las actividades previas a la toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú.

Durante la reunión, los tres mandatarios abordaron temas de interés regional, entre ellos la situación geopolítica en América Latina y los efectos del fenómeno de El Niño, informó la Presidencia de la República.

En el encuentro, Mulino y el presidente boliviano, Rodrigo Paz, conversaron sobre los esfuerzos que impulsa Panamá para coordinar una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de respaldar la estabilidad política y social en Bolivia.

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Por su parte, el mandatario chileno, José Antonio Kast, reiteró su disposición de fortalecer la cooperación y las relaciones diplomáticas entre Chile y Panamá.

En la reunión también participó el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

El encuentro se produjo en la antesala de la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori, a la que asisten jefes de Estado y delegaciones de distintos países de la región.