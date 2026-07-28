PRD celebrará su Congreso Nacional Ordinario el 17 de enero de 2027 para su renovación y reforma al estatuto

Se espera que, una vez el Tribunal Electoral apruebe la decisión, se dará a conocer la sede del encuentro, según informaron fuentes del colectivo.

Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebrará el 17 de enero de 2027 su Congreso Nacional Ordinario, en el que culminará el proceso de renovación de las estructuras internas del colectivo y serán elegidos los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La fecha fue aprobada por el Directorio Nacional, organismo que, según los estatutos del partido, tiene la facultad de convocar el Congreso. La decisión está a la espera del aval del Tribunal Electoral, mientras que el lugar del encuentro todavía no ha sido definido.

Antes del Congreso deberán realizarse las elecciones de delegados, directores, presidentes de áreas y representantes de los frentes de la juventud y de la mujer. La última etapa será la escogencia de los integrantes del CEN.

El Directorio Nacional también aprobó la cantidad de delegados que serán seleccionados en cada corregimiento, de acuerdo con el número de inscritos; la conformación de una comisión para evaluar reformas a los estatutos y el 50% de la comisión coordinadora del Congreso.

La renovación ocurre tras la derrota sufrida por el PRD en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, cuando obtuvo el 5.8% de los votos presidenciales. El resultado provocó la renuncia de varios integrantes de la cúpula partidaria, quienes asumieron responsabilidad por el desempeño electoral.

Actualmente, el PRD cuenta con 550,119 miembros inscritos.