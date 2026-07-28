Hombre es condenado a 33 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en San Miguelito

El sentenciado aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de pena por los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado. En otro proceso, la Fiscalía obtuvo una condena de ocho años de prisión para un hombre por violencia de género y posesión ilícita de arma de fuego.

San Miguelito, Panamá/Un hombre de 34 años fue condenado a 33 años de prisión por los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado, cometidos en perjuicio de su hijastra, una niña de 11 años, en el distrito de San Miguelito.

La sentencia fue obtenida por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito durante una audiencia de acuerdo de pena.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026, periodo en el que el condenado, bajo amenazas, perpetró en reiteradas ocasiones estos actos contra su hijastra y llevó a cabo los delitos por los que finalmente fue sentenciado.

Otra condena por violencia de género

En un caso distinto, la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de ocho años de prisión contra un hombre por los delitos de violencia de género y posesión ilícita de arma de fuego.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 13 de junio de 2026, alrededor de las 11:50 a. m., cuando el condenado persiguió e intimidó con un arma de fuego a la víctima mientras esta se desplazaba en un vehículo por la avenida Domingo Díaz.

Tras el incidente, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del imputado, donde ubicaron el arma de fuego utilizada. Las investigaciones determinaron que el arma era apta para realizar disparos y que el condenado no contaba con el permiso correspondiente para su porte.