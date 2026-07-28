Asesinan a conductor de taxi de varios disparos en Cativá

El crimen ocurrió en la comunidad de San Pedro durante la madrugada. Con este caso, la cifra de homicidios en la provincia asciende a 57 en lo que va del año.

Colón/Un nuevo hecho de sangre se registró durante las primeras horas de la madrugada de este martes en la provincia de Colón. Un conductor de taxi de aproximadamente 55 años de edad fue asesinado a tiros dentro de su propio vehículo en la comunidad de San Pedro, sector B, perteneciente al corregimiento de Cativá.

Según los informes recabados en el lugar, vecinos del área alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar a la escena, las unidades de la Policía Nacional localizaron el vehículo tipo taxi estacionado en medio de la vía, hallando dentro del automóvil el cuerpo sin vida del conductor.

Las evidencias recopiladas en el sitio muestran que los disparos fueron dirigidos de forma directa hacia la ventana del lado del chofer.

Al área del crimen se apersonaron miembros de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), funcionarios del Ministerio Público y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para iniciar las investigaciones, recabar indicios y coordinar el levantamiento del cadáver, diligencia que tomó alrededor de tres horas.

Las autoridades mantienen los operativos para dar con los responsables de este homicidio en Cativá. Con este caso, la cifra de homicidios en la provincia de Colón llega a 57 víctimas en lo que va del presente año.