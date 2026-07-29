Senniaf: Un total de 99 menores regresaron con sus familias tras procesos de restitución

Estos procesos buscan fortalecer los vínculos familiares y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno protector, estable y libre de riesgos.

Ciudad de Panamá/Entre mayo y julio de este año, 99 niños, niñas y adolescentes que permanecían bajo medidas de protección regresaron con sus familias o referentes afectivos seguros, luego de que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) determinara, mediante evaluaciones especializadas, que las condiciones permitían una reintegración segura.

De acuerdo con la institución, cada proceso fue realizado luego de una evaluación técnica, interdisciplinaria e individualizada, con el objetivo de garantizar que el retorno se efectuara bajo condiciones adecuadas de protección, bienestar y desarrollo integral.

La mayoría de los menores pudo regresar con su madre biológica, mientras que otros fueron reintegrados con abuelos, abuelas, hermanas y otros familiares considerados referentes afectivos seguros.

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Estos procesos buscan fortalecer los vínculos familiares y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno protector, estable y libre de riesgos.

Durante el periodo evaluado, la Senniaf alcanzó un 98% de efectividad en los procesos de restitución desarrollados. La entidad atribuyó este resultado al trabajo coordinado entre sus equipos técnicos y las familias involucradas.

Los familiares participaron en el cumplimiento de los planes de intervención establecidos para atender las condiciones que originaron la separación y asegurar una reintegración segura y sostenible.