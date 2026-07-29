Zelenski advierte de "una alta probabilidad" de un ataque ruso ‘masivo’ esta noche

Zelenski reiteró también su petición a los aliados de Ucrania para que suministren a Kiev los misiles que faltan en su sistema de defensa aérea.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el miércoles de una "alta probabilidad" de que Rusia lleve a cabo durante la noche un ataque masivo, reclamando nuevamente a los aliados de Ucrania más medios de defensa antiaérea.

"Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se produzca esta noche", afirmó en una publicación en X.

"Por favor, en todas las regiones de Ucrania, presten atención hoy a las alertas de ataque aéreo y manténganse a salvo", agregó.

Zelenski reiteró también su petición a los aliados de Ucrania para que suministren a Kiev los misiles que faltan en su sistema de defensa aérea.

"En primer lugar, esto concierne a Estados Unidos y a aquellos socios que tienen misiles Patriot y pueden proporcionarlos para apoyar nuestra defensa", dijo.

Zelenski se reunió el martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un encuentro durante el cual mencionaron la posibilidad de que Ucrania produzca interceptores Patriot, vitales para la defensa antiaérea de Kiev.

A principios de julio, Trump ya había expresado su voluntad de autorizar a Ucrania a producir estos misiles tierra-aire, en un momento en que Rusia intensificaba sus ataques con misiles balísticos.

Solo los sistemas estadounidenses Patriot son capaces de derribarlos, pero Ucrania carece de misiles interceptores PAC-3. Esa escasez se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.