Reserva Federal de EEUU mantiene sus tasas de interés tras decisión dividida

La decisión era ampliamente esperada por los mercados. Según la herramienta FedWatch de CME, cerca de dos tercios de los analistas anticipaban que la Fed mantendría las tasas, mientras que un tercio apostaba por un incremento.

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, decidió este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés, en una decisión dividida.

En medio de una inflación persistente impulsada por la guerra en Oriente Medio y de las presiones del presidente Donald Trump para reducir las tasas y estimular el crédito, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) optó por mayoría por mantener la tasa de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%, por quinta reunión consecutiva.

Tres de los doce miembros con derecho a voto se pronunciaron a favor de aumentar las tasas en 0,25 puntos porcentuales.

Decisión esperada en una economía resiliente

La decisión era ampliamente esperada por los mercados. Según la herramienta FedWatch de CME, cerca de dos tercios de los analistas anticipaban que la Fed mantendría las tasas, mientras que un tercio apostaba por un incremento.

La división entre los analistas reflejaba la incertidumbre generada por el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien ha evitado adelantar la dirección que podría tomar la política monetaria.

"La economía estadounidense ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y muestran un crecimiento que sigue siendo robusto", afirmó Warsh durante su primera conferencia de prensa como presidente de la institución.

Warsh reiteró que la prioridad del banco central será devolver la estabilidad a los precios, aunque evitó ofrecer señales sobre futuras decisiones.

Un aumento de las tasas habría supuesto un revés para Trump, quien ha insistido en la necesidad de reducir tanto la inflación como el costo del financiamiento. Tasas más altas encarecen los préstamos para consumidores y empresas.

En las semanas previas, varios integrantes del FOMC habían manifestado su disposición a respaldar un incremento. Incluso, a mediados de julio, Christopher Waller sostuvo que la Fed debía estar preparada para endurecer su política monetaria y evitar una repetición del episodio inflacionario registrado entre 2020 y 2021, durante la pandemia de covid-19.

Sin embargo, Waller terminó respaldando mantener las tasas, a diferencia de Beth Hammack, Lorie Logan y Neel Kashkari, quienes votaron por elevarlas.

Antes de nombrar a Kevin Warsh, Trump mantuvo una dura campaña de críticas contra el expresidente de la Fed, Jerome Powell, de quien cuestionó durante meses su política monetaria.

Inflación y mercado laboral

Trump continuó presionando al banco central hasta el último momento. El lunes aseguró que "el informe sobre la inflación ha sido muy bueno" y que los costos "están bajando rápidamente".

No obstante, la inflación ha repuntado en los últimos meses, principalmente por el aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio, tras los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán.

En mayo, el índice de gastos de consumo personal (PCE) —la principal referencia utilizada por la Fed para evaluar la inflación— alcanzó 4,1%, frente al 3,8% de abril, acumulando un incremento de 1,2 puntos porcentuales desde febrero.

Aunque los precios de la energía han retrocedido en las últimas semanas, continúan en niveles elevados y siguen siendo muy sensibles a la evolución del conflicto.

Los datos del PCE correspondientes a junio se publicarán este jueves, un día después de la decisión del banco central.

Para la mayoría de los analistas, el repunte inflacionario podría ser temporal, debido a que está estrechamente vinculado al comportamiento de los precios de la energía.

Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense continúa mostrando fortaleza. La tasa de desempleo se mantiene en 4,2%, aunque parte de ese resultado obedece a una menor participación de la fuerza laboral, que se encuentra en su nivel más bajo desde la pandemia.

"Lo estamos haciendo bastante bien como país en materia de pleno empleo", afirmó Warsh.

"Pero nos está yendo considerablemente peor en lo que respecta a los precios. Por eso siguen siendo nuestra principal preocupación", concluyó.

La Reserva Federal tiene un doble mandato: mantener la inflación bajo control, con una meta del 2% anual, y promover el pleno empleo.