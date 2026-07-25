Realizan en la USMA el foro internacional Magnifica Humanitas sobre los impactos de la inteligencia artificial

La Arquidiócesis de Panamá y la USMA abordan en el Foro Internacional Magnífica Humanitas los impactos de la IA a la luz de la encíclica del Papa León XIV.

Ciudad de Panamá/El vertiginoso avance de la inteligencia artificial está transformando de manera drástica el panorama de la comunicación digital y el trabajo periodístico. Frente a este escenario, la necesidad de preservar la verdad, proteger la dignidad humana y combatir la desinformación se consolida como una de las prioridades más urgentes para la sociedad actual.

Bajo este panorama, la Arquidiócesis de Panamá y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) organizaron el Foro Internacional Magnífica Humanitas. En este encuentro se analizó el impacto de las nuevas tecnologías tomando como eje la encíclica del Papa León XIV, la cual aborda la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial.

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Herramientas digitales al servicio de la verdad

Durante las jornadas de reflexión, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, destacó que las plataformas digitales deben ser vistas como instrumentos clave al servicio del entendimiento y el bien común. Sin embargo, enfatizó que la evolución tecnológica no puede desplazar los principios éticos esenciales de la comunicación.

En este sentido, el arzobispo Ulloa remarcó la urgencia de utilizar estos medios digitales sin perder de vista valores fundamentales como el respeto a la persona, la dignidad humana y la búsqueda constante de la veracidad informativa.

Desafío de la desinformación y el periodismo ético

Por su parte, el director de Noticias de TVN, Axel Rivera, abordó los grandes desafíos que afronta el periodismo actual en medio del auge tecnológico. Señaló que la proliferación de campañas de desinformación, los discursos de odio y el desprestigio son riesgos que la inteligencia artificial puede amplificar si no se manejan con rigor profesional.

Ante esta realidad, Rivera subrayó que el rol del periodismo ético y los medios de comunicación es más crucial que nunca. Corresponde a las salas de redacción contextualizar los hechos, verificar la información y ofrecer contenidos precisos y confiables que respondan a las verdaderas necesidades de la audiencia.