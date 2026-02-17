El topón de Las Tablas: el duelo final que marca el cierre del Carnaval

La esencia gira en torno a la histórica rivalidad entre Calle Arriba y Calle Abajo, pero el momento cumbre llega con el tradicional topón tableño al amanecer del Miércoles de Ceniza.

Las Tablas, Los Santos/Faltan pocas horas para que las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas se enfrenten en el tradicional topón, el acto que pone punto final al carnaval tableño. Pero más allá del espectáculo, esta tradición centenaria encierra historia, rivalidad y un profundo significado cultural.

El topón representa el encuentro definitivo entre ambas tunas tras cuatro días de jolgorio y una noche de coronación. Es el momento en que Calle Arriba y Calle Abajo miden fuerzas por última vez, reafirmando la esencia de una rivalidad que ha marcado la identidad del carnaval tableño.

“Eso no se le hace caso… esto se echa atrás, queda en un carnaval”, expresó Eneida González, recordando que, pese a la intensidad del enfrentamiento, todo forma parte de la tradición festiva.

Por su parte, Domicio Ruiz, presidente de la Junta de Carnaval Tableño, explicó que, una vez culmina el topón, cada tuna regresa a su sede para que su reina luzca ante el público y agradezca el respaldo recibido. “Según el decreto, cada uno pasa a su sede, tanto Calle Arriba como Calle Abajo, a lucir su reina y que ella le agradezca al pueblo”, destacó.

El momento cumbre llega al amanecer del Miércoles de Ceniza. Según relata José Ramón Castillero, quemador de fuegos del topón, la tradición establece que ambas tunas se enfrentan cantando puyas —sin obscenidades ni faltas de respeto— hasta las seis de la mañana. A las siete en punto, el sonido del claxon de los bomberos marca la señal de cierre. Entonces, cada tuna se retira a su toldo y, posteriormente, muchos asistentes acuden a la iglesia para participar en la misa de imposición de la ceniza.

El recorrido también forma parte del ritual: Calle Arriba ingresa al parque por la calle Bolívar, mientras Calle Abajo lo hace por Punta Fogón, en medio de un despliegue de fuegos artificiales que iluminan el firmamento en la madrugada tableña. La música tradicional, como recuerda el músico Fito Espino, ha sido históricamente el alma sonora de este enfrentamiento.

El topón es, para muchos, una herencia cultural que trasciende generaciones. Aunque algunos cuestionan la inversión económica que implica, para otros es el cierre majestuoso de la fiesta más emblemática de Las Tablas, una tradición que mezcla orgullo, identidad y pasión hasta el último minuto del Carnaval.

Con información de Eduardo Javier Vega