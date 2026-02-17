Evacúan a mujer embarazada en Alto Batata y da a luz a una niña

La madre como la recién nacida fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Luis "Chicho" Fábrega , donde se mantienen en buen estado de salud.

Veraguas/Una mujer embarazada fue evacuada de su vivienda en la comunidad de Alto Batata hasta el Centro de Salud de El Peñón, donde dio a luz a una niña.

El esposo de la mujer solicitó ayuda, y un equipo del Servicio Nacional de Fronteras acudió a la apartada comunidad, caminando varios kilómetros para llegar hasta el lugar y evaluar la situación de la gestante.

El parto fue asistido por enfermeras en el centro de salud, y posteriormente tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Luis "Chicho" Fábrega de la ciudad de Santiago, donde se mantienen en buen estado de salud.

La intervención de las autoridades locales permitió garantizar la atención médica oportuna y segura, destacando la coordinación entre los servicios de emergencia y la comunidad.

Con información de Ney Abdiel Castillo