Capturan a alias 'Berraco', quien huyó lanzándose al río Teribe tras cometer robos

Bocas del Toro/La Policía Nacional informó sobre la recaptura de un hombre apodado “Berraco”, quien el pasado fin de semana se había dado a la fuga al lanzarse al río Teribe, luego de presuntamente cometer varios robos en el sector de El Silencio, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe policial, el individuo mantenía dos órdenes de captura vigentes por el delito de robo agravado y por oficio, además de varias denuncias en su contra.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y llevado ante un juez de garantías, quien decretó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades no detallaron las circunstancias exactas de la recaptura, pero reiteraron su compromiso de ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por la comisión de delitos.

Con información de Nixon Miranda