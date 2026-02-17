Panamá bajo vigilancia por índices de radiación UV-B de muy altos a extremos hasta el 18 de febrero

De acuerdo con el informe técnico, durante los próximos días se mantendrá menor cobertura nubosa y un ambiente seco, condiciones que favorecerán una mayor incidencia de radiación solar.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados a extremos, con vigencia desde las 10:30 a.m. del 16 de febrero hasta las 5:00 p.m. del 18 de febrero de 2026.

De acuerdo con el informe técnico, durante los próximos días se mantendrá menor cobertura nubosa y un ambiente seco, condiciones que favorecerán una mayor incidencia de radiación solar.

Como resultado, se prevé que los índices máximos de radiación UV-B alcancen niveles de muy altos a extremos, principalmente en la región occidental y central de la vertiente del Pacífico panameño.

Áreas bajo aviso

El aviso abarca las siguientes regiones:

Vertiente del Caribe, Darién, Panamá y Panamá Oeste , con niveles de riesgo alto (6-7) a muy alto (8-10) .

, con niveles de riesgo . Coclé, Herrera, Los Santos, centro y sur de Veraguas y Chiriquí, donde los índices podrían oscilar de muy alto (8-10) a extremo (igual o superior a 11).

Riesgos para la salud

Las autoridades advirtieron que la exposición directa al sol bajo estos niveles puede generar efectos negativos en la salud en un corto período de tiempo, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Entre las posibles afectaciones se encuentran enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada y adoptar medidas de protección.