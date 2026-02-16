Carnaval 2026: En Pesé, una familia mantiene viva la tradición de la matanza

Cada año, especialmente el domingo de Carnaval, los integrantes de esta familia se reúnen en su finca para realizar la tradicional matanza de una res, una práctica que consideran parte de su identidad y herencia cultural.

Pesé, Herrera/Mientras en distintos puntos del país las mojaderas, los carros cisterna y los desfiles de reinas marcan el ritmo del Carnaval, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, una familia ha optado por celebrar estas fechas de una manera distinta, rescatando una tradición heredada de sus abuelos.

Cada año, especialmente el domingo de Carnaval, los integrantes de esta familia se reúnen en su finca para realizar la tradicional matanza de una res, una práctica que consideran parte de su identidad y herencia cultural.

Lejos del bullicio de las fiestas masivas, comparten una jornada de trabajo en conjunto que culmina con la preparación de alimentos para todos los presentes.

La actividad no solo representa un momento de convivencia familiar, sino también un espacio para transmitir a las nuevas generaciones las costumbres del campo y el valor del trabajo colectivo.

“Nuestro abuelo acostumbraba, sobre todo los fines de semana, reunir a sus cinco hijas y después de eso el legado quedó en la familia. Como la familia está creciendo mucho, se nos hace muy difícil hacerlo todos los fines de semana, pero siempre ponemos una fecha en el año, que es esta de los carnavales”, relató uno de los miembros.

Para esta familia de Pesé, el Carnaval no se mide en comparsas ni en carros alegóricos, sino en la oportunidad de reencontrarse y honrar una costumbre que ha pasado de generación en generación.

Con información de Eduardo Vega