Festival Carnavalístico: Miles de asistentes al tercer día de culecos en la Cinta Costera

El tercer día de Culecos en la Cinta Costera cerró con balance positivo: sin reportes de riñas ni hurtos.

Ciudad de Panamá/ El tercer día de culecos en la Cinta Costera finalizó a las 4 de la tarde con un balance positivo en seguridad y asistencia. Inmediatamente después de concluida la actividad, la Autoridad de Aseo inició un operativo de limpieza que dejó el área lista para la jornada nocturna.

El evento forma parte del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, organizado por la Alcaldía de Panamá con el apoyo del sector privado.

Durante la jornada, se desplegaron entre tres y cinco carros cisterna que suministraron agua de forma constante a los asistentes, una medida que los participantes destacaron como agradable ante el radiante sol de la temporada seca.

Una alta afluencia de personas disfrutó de música y agua en el tramo de la Cinta Costera frente a la tarima principal.

Los informes de seguridad confirmaron que no se registraron riñas, trifulcas ni hurtos durante este tercer día de celebración. Los asistentes, al salir del área, destacaron el buen comportamiento del público, la sensación de seguridad y la organización del desalojo, lo que permitió el ingreso rápido del personal de limpieza.

Varios participantes compartieron que fue su primera vez en el evento y expresaron su satisfacción por la diversión y el ambiente familiar. Otros mencionaron que regresan cada cierto tiempo y calificaron la experiencia como "bastante segura" y "divertida", con abundante agua y música.

A partir de las 6 de la tarde, la Cinta Costera abrió nuevamente sus puertas para la jornada nocturna, con presentaciones de artistas en la tarima principal. El evento también cuenta con una tarima de salsa y una tarima infantil con parque de juegos mecánicos cerca del Mercado de Mariscos, completando la oferta de entretenimiento para todos los públicos.

Con información de Luis Jiménez.