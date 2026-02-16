Tanto el Sinaproc como la ATTT reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia en las carreteras y respetar las normas de seguridad.

Azuero/Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) presentaron un balance preliminar sobre los incidentes registrados durante las festividades del Carnaval, destacando accidentes de tránsito, casos de atropello y muertes por inmersión.

De acuerdo con el informe oficial, hasta el momento se contabilizan tres personas fallecidas en distintas circunstancias.

El director nacional del Sinaproc, Omar Smith, detalló que entre los casos reportados figura un atropello en el sector de Los Andes, así como dos víctimas por inmersión, uno en el área de Coclė y otro en la provincia de Chiriquí.

“Sin dejar al tránsito de lado, también se está reportando un caso de atropello en el área de Los Andes y, a la vez, son dos personas: uno en el área de Coclé y otro en el área de Chiriquí, y los dos casos son ahogamiento por inmersión”, indicó Smith durante la conferencia de prensa.

En cuanto al movimiento vehicular, el director nacional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Simón Henríquez, informó que la noche del lunes se registró un desplazamiento aproximado de 9 mil vehículos que retornaron hacia la ciudad capital.

“Quiero manifestar que el día de ayer sí hubo un desplazamiento en horas de la noche hacia la ciudad capital de aproximadamente 9 mil vehículos”, señaló Henríquez.

Las autoridades explicaron que, dependiendo del volumen de autos que continúen retornando desde el interior del país, se evaluará la implementación de medidas como la inversión de carriles y desvíos, especialmente en la región de Azuero, con el fin de agilizar el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidentes.

Con información de Eduardo Vega