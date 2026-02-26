Diputado Pérez Barboni cuestiona proyecto que sancionaría con prisión a manifestantes encapuchados

Pérez Barboni reconoció que el vandalismo debe condenarse, pero pidió buscar un punto medio con relación a este proyecto de sancionar con prisión a los que protesten encapuchados.

Ciudad de Panamá/José Pérez Barboni, diputado de la Asamblea Nacional del Movimiento Otro Camino (MOCA), expresó reservas sobre la iniciativa que el Órgano Ejecutivo autorizó presentar para sancionar con prisión de hasta seis años a personas que participen en protestas con el rostro cubierto. El diputado aclaró que el proyecto aún no ha llegado formalmente a la Asamblea para su debate.

"Estamos debatiendo en base a una especulación", señaló Pérez Barboni. "Aún esta propuesta, y para dejarle claro al país, no ha llegado a la Asamblea Nacional, no ha sido presentada. Pero ya fue autorizada por el Ejecutivo para que se presente".

El diputado Pérez Barboni cuestionó los tecnicismos de la medida. "¿Por qué se busca que sean seis años y no cinco, cuatro, tres o dos? Porque el gobierno sabe perfectamente bien que con seis años la medida no es conmutable", explicó. Advirtió que la iniciativa podría coartar el derecho a la protesta.

"Si tú, por ejemplo, el día de mañana estás en una manifestación, se lanza gas lacrimógeno, y tú te colocas una camisa con vinagre o una pañoleta para evitar que el gas ingrese a tu organismo, y te ve la policía, ya tú eres sujeto a investigación basada en esta ley", manifestó Pérez Barboni.

Preocupación

El diputado de MOCA destacó que existen personas que requieren cubrirse el rostro por situaciones laborales o de salud. "Los periodistas tienen que taparse con una máscara contra gas lacrimógeno. Algunas personas me dicen: "Si a mí me ve mi jefe protestando, pierdo mi puesto laboral", expresó.

Pérez Barboni reconoció que el vandalismo debe condenarse, pero pidió buscar un punto medio. "Una persona encapuchada que atenta contra un vehículo, que lanza una piedra, que roba un local, debe ser procesada por el acto delictivo que está cometiendo. Pero únicamente por estar cubriendo su cara de forma completa o parcial, tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo establecemos", indicó.

El diputado Pérez Barboni también mencionó que existe otro proyecto estancado: la regulación del uso de gas lacrimógeno en protestas. "Buscaba regular el uso de agentes químicos en estos gases lacrimógenos, porque mira los incidentes que hemos tenido en lugares como el hospital del niño", explicó.

Pérez Barboni cerró con un llamado al gobierno: "Ojalá el gobierno, en vez de estar proponiendo iniciativas que buscan limitar el derecho de participación en protesta, busque dar el presupuesto para que se permita utilizar las cámaras corporales en la Policía Nacional".

Reforma penal para adolescentes

Pérez Barboni informó que su propuesta para reformar la Ley de Responsabilidad Penal para adolescentes busca establecer detención preventiva para menores de 12 a 17 años que cometan delitos graves. "Hemos llegado a un consenso con el Ministerio Público, Senniaf y la Policía Nacional", indicó el legislador. La iniciativa contempla casos específicos como violación, homicidio, pandillerismo o terrorismo.

El diputado Pérez Barboni sustentó su propuesta con estadísticas oficiales. "En el año 2025, 129 niños de 12 años participaron en actos delictivos, entre esos posesión de armas, microtráfico de drogas y tres situaciones de homicidio", explicó Pérez Barboni. "Ya está comprobado que tiene que ser desde el grupo etario de 12 años hasta los 17 para condenarlos en casos de violación, en casos de homicidio, pandillerismo o terrorismo". Según el legislador, estos cuatro delitos han sido determinados como los casos que requieren medidas cautelares más estrictas, descartando opciones como firma periódica o casa por cárcel.

Pérez Barboni destacó que la retroalimentación recibida de los sectores consultados ha sido positiva. Lamentó no haber podido desarrollar la agenda completa de la Comisión de Gobierno para defender su proyecto, pero reiteró que la iniciativa busca responder a la realidad de que "los grupos delictivos y los del crimen organizado están aprovechando, nos están captando" a menores de edad para cometer actos ilícitos.