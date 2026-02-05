Aprehenden a tres mujeres por presuntamente falsificar certificados de incapacidad del Minsa
Las diligencias de allanamiento se llevaron a cabo en los corregimientos de Chilibre, Las Garzas y Alcalde Díaz.
Tres mujeres fueron aprehendidas durante la operación "Certificados", una investigación que busca desarticular una presunta red dedicada a la falsificación de documentos públicos, específicamente certificados médicos, en perjuicio del Ministerio de Salud.
La acción se desarrolló en sectores de Pacora y Panamá Norte, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde las autoridades recolectaron documentos y otros indicios considerados clave para el avance del caso.
De acuerdo con las investigaciones, las aprehendidas estarían presuntamente vinculadas a la elaboración y uso de certificados de incapacidad y de buena salud falsos, que eran presentados como si hubiesen sido emitidos por policlínicas y hospitales del Ministerio de Salud.
Las tres mujeres serán puestas a órdenes de un juez de garantías, para las audiencias correspondientes que definirán su situación legal por la supuesta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.
