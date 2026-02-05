Representante y tesorero de Junta Comunal de Santa Rosa de Colón fueron aprehendidos por peculado

Las autoridades hicieron efectiva la aprehensión del representante y del tesorero de la Junta Comunal del corregimiento de Santa Rosa, en la provincia de Colón, Omar Antioco, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras entregarse voluntariamente ante el Ministerio Público.

La acción se produjo luego de que ambos funcionarios fueran objeto de allanamientos como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance de las responsabilidades y el posible perjuicio al Estado, mientras se recaban elementos probatorios dentro del proceso penal.

Las autoridades reiteraron que este caso forma parte de los esfuerzos por combatir los delitos contra la administración pública, y aseguraron que las investigaciones se desarrollan conforme al debido proceso y la ley.