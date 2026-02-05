Vivienda resulta con afectaciones críticas por fuertes oleajes en María Chiquita ¿Qué le ocurrió?

En la vivienda habitan dos adultos y un menor de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Colón/Un barco de carga que encalló ayer en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de Colón, provocó oleajes más fuertes de lo habitual, lo que derivó en el colapso parcial de una vivienda ubicada en esta comunidad costera.

El incidente se registró a las 12:25 de la madrugada, cuando una fuerte ola impactó la parte trasera de la residencia, ocasionando el desprendimiento de un piso, debido a la inestabilidad de la estructura.

En la vivienda habitan dos adultos y un menor de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Según explicó José Murillo, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el encallamiento de la embarcación habría generado oleajes irregulares y de mayor intensidad, afectando directamente la estructura de la casa hasta provocar su colapso parcial.

Ante esta situación, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantienen vigilancia permanente sobre la embarcación encallada, mientras las autoridades continúan evaluando los riesgos en la zona y monitoreando las condiciones marítimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los residentes de áreas costeras a mantenerse alertas y atender las recomendaciones de seguridad mientras persistan estas condiciones.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de vigilancia por oleaje significativo en el Caribe hasta el 8 de febrero, mientras que otro aviso por condiciones ventosas se mantendrá hasta el 9 de febrero.

La Autoridad Marítima de Panamá emitió una suspensión de zarpes para Pedasí, Puerto Baldía, Puerto Panamá, Colón, Balboa y Taboga, debido a las condiciones climáticas que azotan varias regiones del país.

