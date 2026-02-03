Sinaproc atiende 56 incidentes por fuertes ráfagas de viento en las últimas 24 horas

Las autoridades mantienen el aviso de vigilancia hasta el 4 de febrero debido a un frente frío.

Ciudad de Panamá/Un sistema frontal frío sobre la cuenca del Caribe ha puesto en jaque a diversas regiones del país. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, en las últimas 24 horas, el personal de emergencia ha debido intervenir en 56 incidentes provocados por la intensificación de los vientos alisios del norte.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reportó que los daños materiales son cuantiosos, concentrándose principalmente en la infraestructura habitacional y el tendido eléctrico.

De los 30 casos de desprendimiento de techos reportados a nivel nacional, la provincia de Colón encabeza la lista con 25 incidentes registrados. El resto de las afectaciones de este tipo se distribuyen entre Panamá (2), Chiriquí (1), la Comarca Ngäbe Buglé (1) y Herrera (1).

Además de los techos volados, la caída de árboles ha sido una constante en la jornada. El personal de respuesta atendió 21 reportes de árboles caídos, los cuales colapsaron sobre vías públicas, residencias y líneas eléctricas en las siguientes zonas:

Panamá: 9 casos

9 casos Chiriquí y Panamá Oeste: 3 casos cada uno

3 casos cada uno Coclé y Veraguas: 2 casos cada uno

2 casos cada uno Los Santos: 1 caso

Según el aviso de vigilancia, vigente hasta este 4 de febrero, el frente frío ha generado no solo ráfagas violentas, sino también condiciones de mar picado y oleajes significativos en todo el Caribe panameño.

Otros incidentes atendidos incluyen la inspección de terrenos de riesgo en Colón, el colapso de una estructura en la capital y una inundación de vivienda en la provincia de Veraguas.

Ante la persistencia de los vientos y el mal tiempo, el Sinaproc insta a la población a seguir estas recomendaciones de seguridad: