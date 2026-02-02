Emiten aviso de prevención por fuertes vientos y oleaje hasta el 4 de febrero

El aviso por lluvias se mantendrá vigente hasta mañana 3 de febrero, mientras que el aviso por vientos y oleaje se extenderá hasta el 4 de febrero.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de prevención ante la presencia de fuertes vientos y oleaje que se han registrado en el país durante los últimos días, condiciones que han sido percibidas por gran parte de la población.

De acuerdo con el meteorólogo Blas Córdoba, estos fenómenos responden al reciente paso de un sistema frontal frío sobre el mar Caribe, el cual se desplaza hacia las costas de Venezuela. Detrás de este sistema, explicó, ingresa una masa de aire con vientos provenientes del norte, que impulsa el frente frío y provoca un descenso de las temperaturas, principalmente en la vertiente del Caribe panameño.

Córdoba detalló que esta situación también genera oleajes elevados y precipitaciones, producto del ascenso del aire a través de la cordillera, lo que ha llevado a las autoridades a emitir avisos preventivos tanto por lluvias como por vientos y oleaje.

Según lo informado, el aviso por lluvias se mantendrá vigente hasta mañana 3 de febrero, mientras que el aviso por vientos y oleaje se extenderá hasta el 4 de febrero.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población que planea asistir a playas, ríos y balnearios extremar las medidas de precaución, debido a que la fuerza de los vientos está generando oleajes considerables, así como lluvias persistentes, especialmente en áreas de tierra alta como la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí.

Con información de Yamy Rivas