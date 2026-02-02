Más de 40 mil cédulas permanecen sin retirar en oficinas del Tribunal Electoral

La institución hace un llamado a los ciudadanos a que acudan a retirar su cédula en el horario de atención al público.

Ciudad de Panamá/Un total de 40,297 cédulas de identidad personal permanecen sin ser retiradas en las direcciones de Cedulación del Tribunal Electoral (TE) a nivel nacional, pese a haber sido emitidas y estar listas para su entrega. Así lo revela el Informe de Gestión correspondiente al segundo semestre de 2025.

De acuerdo con el documento, las regionales con mayor acumulación de cédulas pendientes son:

Panamá Este : 9,857 documentos

: 9,857 documentos Chiriquí : 5,847

: 5,847 Panamá (Ancón): 3,622

(Ancón): 3,622 Bocas del Toro : 3,527

: 3,527 Panamá Oeste : 2,586

: 2,586 San Miguelito: 2,478

En contraste, las dependencias con menor cantidad de cédulas por entregar se ubican en la comarca Guna Yala, donde se registran 194 documentos; la provincia de Los Santos, con 411; y Darién, con 751.

El informe también detalla la gestión realizada en los consulados panameños en el exterior. Durante el segundo semestre de 2025 se tramitaron 319 cédulas, de las cuales 192 correspondieron a hombres y 127 a mujeres. La mayor parte de estos documentos se emitió en Estados Unidos, con 262, mientras que en España se registraron 57 trámites.

Dentro del territorio estadounidense, las ciudades con mayor número de emisiones fueron Nueva York, con 68 cédulas; Miami, con 60; y Houston, con 55.

Ante este panorama, el Tribunal Electoral hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a retirar su cédula dentro del horario regular de atención al público.

La institución recordó que la cédula de identidad personal es un documento indispensable que toda persona debe portar para la realización de trámites y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.