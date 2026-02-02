Chiriquí suma ocho muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo en un tramo oscuro de la carretera, donde la velocidad vuelve a perfilarse como un factor constante en este tipo de hechos, que dejan luto y dolor en las familias chiricanas.

Alanje, Chiriquí/Una nueva víctima fatal por accidente de tránsito se registró en la provincia de Chiriquí, elevando a ocho el número de personas fallecidas por siniestros viales en lo que va del año.

El hecho ocurrió en el distrito de Alanje, en la vía hacia La Barqueta, a la altura de Guarumal, cuando el conductor de una bicicleta fue colisionado por un vehículo tipo 4x4.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo en un tramo oscuro de la carretera, donde la velocidad vuelve a perfilarse como un factor constante en este tipo de hechos, que dejan luto y dolor en las familias chiricanas.

Ante este panorama, el Departamento de Operaciones del Tránsito, junto con la Autoridad del Tránsito, reiteró el llamado a la población a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y, en el caso de los ciclistas, abstenerse de circular por vías rápidas o con escasa iluminación.

Las estadísticas oficiales reflejan que más del 50 % de las muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año corresponden a atropellos, especialmente en sectores de la vía Interamericana. Según las autoridades, se ha incrementado la presencia de unidades de vigilancia en estas zonas con el objetivo de disminuir la velocidad y prevenir nuevos hechos con consecuencias fatales.

Con información de Demetrio Ábrego.