Bomberos controlan incendio en vertedero clandestino de llantas en Pueblo Nuevo

Panamá/Un incendio de magnitud considerable fue controlado por miembros del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en el área de la antigua lechería, un sector que actualmente funciona como vertedero clandestino de llantas, en el área de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el capitán Alexander Pérez, alrededor de 10 unidades bomberiles se desplegaron en el sitio, debido a que gran parte del material combustible, principalmente llantas, se encuentra completamente incendiado.

Esta situación generó una alta carga térmica y una densa emanación de humo, lo que ha complicado las labores de control.

Para enfrentar el siniestro, el personal operativo utilizó vehículos de intervención rápida, un vehículo de extinción y el apoyo de un tanquero, el cual ingresó al área para reforzar el suministro de agua y facilitar las maniobras de enfriamiento.

Las unidades trabajaron de manera coordinada y continua con el objetivo de contener el fuego y evitar su propagación hacia zonas aledañas, priorizando en todo momento la seguridad del personal y la protección del entorno.

Ante este escenario, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar la creación de vertederos ilegales, especialmente de llantas, al advertir que representan un alto riesgo de incendios de gran magnitud, además de afectaciones al ambiente y a la salud pública.