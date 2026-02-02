Antai sanciona a 29 funcionarios de la Unachi y pide destituciones por nepotismo

Recomendó la destitución de 15 funcionarios de diferentes niveles jerárquicos y estableció sanciones económicas a 14 personas.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 29 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de culminar una investigación por nepotismo, iniciada de oficio en el año 2024, ante señalamientos públicos.

De acuerdo con la Antai, la investigación abarcó a 86 servidores públicos de la Unachi y concluyó que 29 de ellos incurrieron en incumplimientos al artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, norma que prohíbe prácticas relacionadas con el nepotismo dentro de la administración estatal.

Como resultado del proceso, la Antai recomendó la destitución de 15 servidores públicos, pertenecientes a distintos niveles jerárquicos dentro de la casa de estudios superiores. Además, se impusieron sanciones económicas a otros 14 funcionarios:

12 recibieron multas equivalentes al 50% de su salario mensual

Mientras que dos fueron sancionados con el 10% de su salario.

Investigaciones en curso

La entidad informó, a través de un comunicado, que mantiene abiertas en la Unachi, al menos 40 investigaciones adicionales, relacionadas con posibles faltas a la ética pública.

“La Antai envía un mensaje claro y contundente al país: no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública”, señala.

Con estas sanciones, la investigación iniciada en 2024 por presunto nepotismo en la Unachi queda marcada por recomendaciones de destituciones, multas y procesos aún en curso, por lo que no se descartan nuevas sanciones conforme avancen los expedientes y se emitan nuevas decisiones.

