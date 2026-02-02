Condenan a tres personas a más de 30 años de prisión por homicidio y privación de libertad

Tres personas fueron condenadas por su vinculación con delitos contra la vida y la integridad personal, a penas que superan los 30 años de prisión, informó la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la entidad, en el primer caso, un ciudadano fue condenado a 35 años de prisión como autor del delito de homicidio doloso agravado tentado, en perjuicio de dos personas. El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2019, en horas de la tarde, en el corregimiento de Santa Ana.

Según la investigación, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo tipo taxi cuando, sin mediar palabras, se realizaron detonaciones con arma de fuego, resultando ambas personas impactadas. Una de las víctimas sufrió secuelas permanentes, quedando postrada en cama de por vida.

En un segundo caso, el tribunal condenó a una mujer de 37 años y a un hombre de 23 años como autores de los delitos de homicidio doloso agravado, privación de libertad y asociación ilícita, en perjuicio de un ciudadano. Ambos recibieron una pena de 37 años de prisión y, como sanción accesoria, una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

Esta sentencia está relacionada con un hecho ocurrido el 19 de octubre de 2022, en horas de la noche, cuando los hoy sentenciados, junto a otras personas y de manera premeditada, se trasladaron en un vehículo hasta la residencia de la víctima. Allí lo privaron de su libertad, lo despojaron de sus pertenencias y posteriormente lo abandonaron sin signos vitales en Ancón, vía Omar Torrijos Herrera, cerca del puente Centenario.