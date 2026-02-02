Clima Panamá:Lluvias persistentes y oleajes peligrosos mantienen en alerta al Caribe y Pacífico

El Imhpa también advirtió sobre condiciones ventosas en el país, con vientos del norte entre 20 y 35 km/h, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente en las regiones Central, Metropolitana y Pacífico Occidental.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió un aviso de alta a extrema precaución para este lunes 2 de febrero, debido a condiciones climáticas adversas que afectarán gran parte del país, principalmente en los litorales del Caribe y sectores del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en el Caribe panameño se prevén lluvias dispersas de ligeras a moderadas, frecuentes a constantes, sobre Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, norte de Veraguas, Colón costa abajo (oeste) y el este de Guna Yala. Estas precipitaciones podrían generar acumulados significativos, con potencial de provocar ríos acrecentados y deslizamientos puntuales. En el resto de Colón y Guna Yala, las lluvias serán más aisladas e intermitentes.

En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias similares en Chiriquí, Tierras Altas y el sur de Ngäbe Buglé, también con riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos. Mientras tanto, desde Coclé hasta Darién frontera, se pronostican lluvias y chubascos aislados a dispersos de forma intermitente.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 25°C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán entre 9°C y 18°C. Las máximas alcanzarán entre 27°C y 29°C en el Caribe y entre 30°C y 34°C en el Pacífico, con alta sensación térmica en el Pacífico occidental. En áreas montañosas, las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los 22°C.

El Imhpa también advirtió sobre condiciones ventosas en el país, con vientos del norte entre 20 y 35 km/h, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente en las regiones Central, Metropolitana y Pacífico Occidental.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan oleajes entre 2.5 y 3.4 metros, lo que representa extrema precaución para embarcaciones livianas, bañistas y comunidades costeras vulnerables, sin descartar intrusión de agua de mar en zonas costeras.

En el Pacífico central y oriental, las olas oscilarán entre 0.4 y 1.2 metros, con alta precaución por el aumento de corrientes de resaca, mientras que en el Pacífico occidental se prevén olas de 0.8 a 1.0 metro.

Los índices de radiación UV-B serán altos a muy altos en tierras bajas de Chiriquí, y de bajos a moderados en el resto del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y condiciones marítimas peligrosas.