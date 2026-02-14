Minsa llama a la prevención de ITS con uso de preservativos durante el Carnaval en Chiriquí

Según datos expuestos por la organización, en Panamá se estima que unas 33 mil personas viven con VIH, y en la provincia de Chiriquí las mayores concentraciones se registran en David, Bugaba y Barú.

Chiriquí/Desde la provincia, la alianza contra el VIH del Ministerio de Salud advirtió que el periodo de Carnaval representa un momento de mayor riesgo, especialmente entre jóvenes de 15 a 25 años, grupo etario donde se registra una mayor prevalencia del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

La vocera de la entidad hizo un llamado especial a los padres de familia a fortalecer la comunicación con sus hijos, destacando la importancia de promover decisiones responsables. Señaló que el disfrute del Carnaval debe darse con orden, autocontrol y autoestima, y que el consumo excesivo de alcohol, las drogas y las conductas sexuales de riesgo incrementan la vulnerabilidad frente a estas infecciones.

Asimismo, se reiteró la recomendación del uso del preservativo como una medida permanente de prevención, advirtiendo sobre la combinación de sustancias psicoactivas y relaciones sexuales, la cual puede afectar la percepción del riesgo y derivar en consecuencias posteriores.

Puede interesarle: Carnaval 2026: CSS refuerza campañas de prevención de ITS y VIH

Según datos expuestos por la organización, en Panamá se estima que unas 33 mil personas viven con VIH, y en la provincia de Chiriquí las mayores concentraciones se registran en David, Bugaba y Barú. Se advirtió que muchas personas desconocen su condición, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas.

En paralelo, se mantienen operativos de seguridad y control por parte de la Policía Nacional de Panamá, en coordinación con el Departamento de Operaciones del Tránsito y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, en distintos puntos de las rutas que conducen a los principales sitios de celebración.

Hasta el momento, no se han registrado accidentes graves ni fatales durante las celebraciones en Chiriquí, aunque se mantienen activas las acciones de verificación, control y orientación dirigidas a turistas nacionales y extranjeros que participan en las festividades.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene el monitoreo en playas, balnearios y ríos como parte del operativo nacional. En esta región, la institución dispone de un Dispositivo de Operaciones de Rescate Acuático (D.O.R.A.) para facilitar las actividades de salvaguarda.

Información de Demetrio Ábrego

Temas que pueden ser de su interés:

Estos son los bancos de sangre de Chiriquí, Panamá y Herrera que estarán abiertos en carnavales

Nuevo deslizamiento afecta vía entre Chiriquí y Bocas del Toro