Nuevo deslizamiento afecta vía entre Chiriquí y Bocas del Toro

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y afectó uno de los paños de la vía Transístmica que conecta ambas provincias.

Chiriquí/Un nuevo deslizamiento de tierra se registró en el sector de Hornito, cerca de la Quijada del Diablo, en el distrito de Gualaca, sobre la vía que comunica a Chiriquí con Bocas del Toro.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y afectó uno de los paños de la vía Transístmica que conecta ambas provincias.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que equipos de la empresa encargada de los trabajos de mejoramiento de la carretera llegaron al lugar e iniciaron labores para despejar el material que obstruía la vía, con el objetivo de permitir el tránsito más fluido de conductores de transporte de carga, buses del transporte colectivo y vehículos particulares que utilizan esta importante arteria.

Puede leer: Lluvias provocan derrumbes en la vía Chiriquí–Bocas del Toro; autoridades piden precaución

Mónica Acosta, del Sinaproc en Chiriquí, explicó que por algunos minutos la vía permaneció cerrada para realizar las labores de limpieza, especialmente en uno de los paños. Sin embargo, una vez culminados los trabajos, se habilitó nuevamente el paso vehicular en la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las medidas de seguridad, ya que en el área continúan las lluvias producto de un frente frío, lo que podría generar nuevos deslizamientos, especialmente en el tramo que va desde la Cordillera Central hacia Chiriquí Grande y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Con información de Demetrio Ábrego.