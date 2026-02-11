El tránsito en el sector de Hornitos, cerca de la conocida Quijada del Diablo, en la vía que comunica a Chiriquí con Bocas del Toro, se mantiene abierto, aunque bajo medidas de restricción y seguridad implementadas por las autoridades.

Las fuertes lluvias que se han registrado en esta zona de la cordillera central han saturado los suelos, provocando deslaves de tierra, caída de troncos y rocas sobre la vía. La escena refleja la inestabilidad del terreno producto del mal tiempo que persiste en el área.