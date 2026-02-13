Carnaval 2026: CSS refuerza campañas de prevención de ITS y VIH

CSS brinda atención integral a 5,600 asegurados diagnosticados con VIH a nivel nacional, principalmente jóvenes y adultos entre los 18 y 45 años, grupo que registra mayor exposición al virus.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) intensificó sus acciones de autocuidado y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH, mediante campañas de concientización y ferias de salud comunitarias, en el marco de las celebraciones del carnaval.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas responsables que reduzcan el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, especialmente durante actividades festivas donde suele incrementarse la interacción social.

La doctora Charleny Cáceres, coordinadora nacional del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Viral de la CSS, enfatizó que el uso del preservativo constituye la principal herramienta de protección en todas las relaciones sexuales, en particular cuando no se mantiene una pareja estable.

“Desde el inicio de la vida sexual, todas las personas están expuestas a contraer una ITS, incluido el VIH. Nadie está exento. Por eso es fundamental realizarse controles médicos periódicos, utilizar preservativo y evitar múltiples parejas sexuales”, advirtió la especialista.

Cáceres también instó a la población a prestar atención a posibles señales de alerta tras una relación sin protección, como mal olor en la zona genital, ardor al orinar, secreciones inusuales o la presencia de lesiones visibles, síntomas que requieren evaluación médica inmediata.

Actualmente, la CSS brinda atención integral a 5,600 asegurados diagnosticados con VIH a nivel nacional, principalmente jóvenes y adultos entre los 18 y 45 años, grupo que registra mayor exposición al virus. A través de sus Clínicas de Atención Integral, los pacientes reciben tratamiento antirretroviral cada tres meses y cuentan con abastecimiento total de medicamentos, lo que garantiza la continuidad terapéutica y una adecuada calidad de vida.

Además de la atención clínica, la entidad desarrolla jornadas educativas y programas preventivos dirigidos a poblaciones en situación de riesgo, con el objetivo de fortalecer la cultura de autocuidado.

La CSS reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida. El uso constante del preservativo, la realización de chequeos médicos y la atención oportuna ante cualquier síntoma son medidas esenciales no solo durante el carnaval, sino a lo largo de todo el año.