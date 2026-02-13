Minsa entrega 'Kits de carnavalero' en San Miguelito

La iniciativa busca reforzar el autocuidado durante los días de celebración, en los que aumentan los riesgos asociados a la deshidratación, infecciones y exposición prolongada al sol.

San Miguelito/La prevención tomó protagonismo en la antesala del Carnaval. Desde tempranas horas, autoridades de la regional de salud de San Miguelito se instalaron en la Gran Estación para entregar el llamado “kit carnavalero” a viajeros que se movilizan hacia distintos puntos del país para disfrutar de las fiestas.

Oris Iglesia, del área de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), explicó el contenido y la finalidad del paquete preventivo. “Estamos dando kit carnavalero que incluye insumos, artículos que van a ayudar a la población en el tema del autocuidado”, señaló.

La funcionaria recalcó que el mensaje principal es mantener hábitos sencillos pero fundamentales. “Hábitos sencillos como lavarnos con agua y jabón las manos; en caso de no contar con agua y jabón, el gel alcoholado nos ayuda. Hidratarnos con agua, proteger la piel con bloqueador solar, consumir alimentos sanos y en buen estado, eso también es muy importante y si van a mantener relaciones sexuales, utilizar el preservativo”, detalló.

Mientras los viajeros hacían fila para abordar sus buses, el personal de salud aprovechó para orientar sobre la importancia de no suspender tratamientos médicos y evitar conductas de riesgo.

Las autoridades reiteraron que la entrega del kit carnavalero forma parte de un operativo integral de salud que se mantendrá activo durante las festividades, con inspecciones y vigilancia en puntos de alta concentración, para garantizar que la población disfrute de un Carnaval seguro y responsable.

