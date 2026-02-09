Carnaval 2026: CSS activa alerta verde y despliega operativo de atención

En total, serán 32 instalaciones de la CSS las que permanecerán operativas durante el operativo, entre ellas 15 hospitales y 17 policlínicas.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) pondrá en marcha un operativo de alerta verde con motivo de las festividades del Carnaval, el cual iniciará este viernes 13 de febrero a partir de las 12:00 m.d. y se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero a las 7:00 a.m., una vez concluyan las celebraciones.

De acuerdo con la CSS, cerca de 6 mil funcionarios se mantienen en preparación para laborar durante los días del Carnaval. El personal estará conformado por médicos, técnicos de la salud, laboratoristas y personal administrativo, con especial énfasis en la atención de las salas de urgencias, donde se prevé un incremento en la demanda de pacientes.

En total, serán 32 instalaciones de la CSS las que permanecerán operativas durante el operativo, entre ellas 15 hospitales y 17 policlínicas, principalmente aquellas ubicadas en zonas con mayor concentración de actividades carnavalescas.

Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, explicó que el principal objetivo es mantener en funcionamiento todas las unidades ejecutoras durante el éxodo masivo de personas hacia distintos puntos del país.

“Es importante mantener a todas nuestras unidades ejecutoras, hospitales y policlínicas, y a nuestros funcionarios en las áreas de urgencias pendientes para atender el aumento en la demanda de pacientes que se da por el desplazamiento de las personas hacia diferentes regiones”, indicó Cerrud.

En cuanto a la atención prehospitalaria, la CSS informó que cuenta con 51 ambulancias disponibles, principalmente para traslados entre instalaciones de salud. No obstante, también se dispondrá de unidades para responder ante situaciones particulares que puedan surgir durante las festividades.

La institución adelantó que el lanzamiento oficial del operativo se realizará el sábado en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en la provincia de Herrera.

Sin embargo, las instalaciones de salud comenzarán a operar bajo el esquema de alerta verde desde este viernes, como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la salud de la población durante el Carnaval.

Con información de Yenny Caballero