Chiriquí: Minsa busca prevenir el dengue y fumiga áreas de Carnaval

Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Control de Vectores, procedió a la nebulización de los lugares donde, desde la noche de este viernes, se realizarán las fiestas de Carnaval.

Patricio Camarena, del Departamento de Control de Vectores del Minsa, explicó que la medida busca eliminar mosquitos y prevenir casos de dengue en las áreas donde se concentrarán miles de personas durante las celebraciones.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia ya fue instalado e inició el operativo especial por las fiestas del Carnaval. En tanto, los organizadores de los puntos donde se desarrollarán las actividades aseguraron estar listos y preparados para el inicio de la coronación de sus reinas en horas de la noche.

Entre los sitios de mayor concentración de personas en la provincia de Chiriquí destacan la cancha central de Dolega; el distrito de David, en los terrenos de la Feria Internacional; los sectores de San Félix, en Las Lajas; así como San Lorenzo, Remedios y Querévalos, en el distrito de Alanje.

Con información de Demetrio Ábrego.