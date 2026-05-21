El cacique Raoni recibe el alta tras varios días internado en Brasil
El cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileño y uno de los defensores más emblemáticos de la Amazonía, recibió este jueves el alta hospitalaria tras varios días internado por problemas respiratorios, informó el centro médico que lo atendía.
El nonagenario dejó el Hospital Dois Pinheiros, en la ciudad de Sinop (centro-oeste), tras una "evolución clínica satisfactoria", según un comunicado.
Raoni abandonó el centro "en condición estable" y fue trasladado en un vuelo asistido a su aldea en la tierra Capoto/Jarina, en el estado de Mato Grosso, acompañado por un familiar y con apoyo del equipo médico.
Reconocible por su característico disco labial, el líder del pueblo kayapó ha realizado giras por todo el planeta para defender la selva amazónica y a las comunidades tradicionales ante jefes de Estado, papas y monarcas.
Raoni, cuya fecha exacta de nacimiento se desconoce, había sido internado en cuidados intensivos el sábado pasado.
A comienzos de mayo había pasado cinco días en el mismo hospital y fue tratado por una hernia.
Diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas cardíacos, seguirá ahora un acompañamiento clínico domiciliario.
Raoni se mantiene activo, aunque visiblemente debilitado en los últimos meses. En abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor concentración anual de pueblos indígenas en Brasilia.
El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras conocer al músico británico Sting en la Amazonía.