Meduca presenta nueva denuncia por presunta red de diplomas falsos: Ya suman 210 casos de docentes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, en un caso que involucraría a aproximadamente 80 personas que habrían ingresado o intentado ingresar al sistema educativo con títulos presuntamente falsos.

De acuerdo con información preliminar, el caso fue detectado durante procesos de verificación en el Registro Permanente de Elegibles, donde los señalados habrían presentado diplomas atribuidos a una casa de estudios superiores ubicada en la provincia de Chiriquí. Estos documentos habrían sido utilizados con el objetivo de obtener mayor puntaje en los concursos docentes y asegurar una vacante dentro del sistema educativo nacional.

La denuncia fue interpuesta por la directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González de Domínguez, junto con el equipo jurídico de la institución, ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.

El ministerio también informó que mantiene abiertas investigaciones administrativas paralelas para determinar responsabilidades individuales dentro de la red señalada. Estas acciones podrían derivar en sanciones como la suspensión de funciones o la destitución de los docentes y funcionarios presuntamente implicados.

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Los hallazgos forman parte de las revisiones realizadas a través del Proceso de Vacantes en Línea (Provel), mecanismo mediante el cual se han detectado diversas irregularidades, entre ellas el uso de diplomas falsos, posible venta de posiciones, comercialización de vacantes y la presunta participación de funcionarios en estas prácticas.

El Meduca lleva aproximadamente 12 denuncias por diplomas falsos con 210 casos de docentes.

La funcionaria dijo que en la denuncia de este miércoles, los casos se dieron en regiones escolares de Bocas del Toro, Chiriquí, comarca Ngäbe Buglé, Darién y Herrera.

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Al menos 30 docentes han sido suspendidos del cargo y en estos momentos personal de la dirección levanta los expedientes disciplinarios para suspender y excluir del registro permanente de elegibles a estos docentes y evitar que vuelvan a concursar en el sistema.

En las próximas semanas presentarán nuevas denuncias.

Las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar la transparencia en los procesos de selección docente y de depurar el sistema educativo de posibles actos de corrupción.

Con información de Yami Rivas