Rihanna impacta con una nueva campaña de su línea de lencería inspirada en fresas

La producción audiovisual, difundida recientemente en plataformas digitales, muestra a la artista luciendo un conjunto inspirado en fresas que rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores y usuarios de internet.

La cantante y empresaria Rihanna volvió a dominar las redes sociales tras protagonizar una nueva campaña promocional de su firma de lencería Savage X Fenty, una de las marcas asociadas a celebridades con mayor presencia en la industria internacional de la moda íntima.

El lanzamiento forma parte de la estrategia publicitaria de la marca para promocionar un nuevo diseño de edición reciente. En el video compartido en la cuenta oficial de Savage X Fenty en Instagram, Rihanna aparece modelando un conjunto de dos piezas compuesto por un bralette y una prenda inferior coordinada, ambas decoradas con estampados de fresas y detalles de encaje que resaltan la estética colorida y llamativa de la colección.

La producción visual mantiene el estilo característico de las campañas impulsadas por la marca de la artista, enfocadas en una propuesta estética moderna, atrevida y vinculada al empoderamiento corporal. Durante el clip, la cantante posa frente a la cámara utilizando joyería dorada y accesorios con diamantes mientras diferentes tomas destacan los acabados y detalles de la prenda desde varios ángulos.

La nueva campaña se convirtió rápidamente en tendencia dentro de plataformas sociales gracias al alcance global de Rihanna y a la consolidación de Savage X Fenty como una de las marcas más influyentes dentro del mercado de lencería contemporánea. Usuarios de distintas partes del mundo reaccionaron al contenido compartido por la empresa, resaltando el diseño de la colección y la presencia de la cantante en la promoción.

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Además del impacto generado por la campaña publicitaria, la vida personal de Rihanna continúa despertando gran interés mediático. El lanzamiento ocurre pocos días después de que la artista celebrara su primer Día de la Madre siendo madre de tres hijos junto al rapero A$AP Rocky. La pareja comparte la crianza de RZA, Riot Rose y Rocki Irish Mayers, quienes han sido mencionados frecuentemente por ambos artistas en entrevistas recientes.

En las últimas semanas, Rihanna también llamó la atención tras revelar un tatuaje inspirado en dibujos realizados por sus hijos durante su participación en la Met Gala. El diseño fue elaborado por el reconocido tatuador Keith Scott McCurdy, quien compartió detalles del proceso creativo en redes sociales. Según explicó el artista, la pieza se desarrolló a partir de ilustraciones hechas por los niños de la cantante, convirtiéndose en un homenaje familiar con alto valor sentimental.

Rihanna también ha hablado recientemente sobre los cambios que ha experimentado en su vida familiar y la manera en que disfruta observar el crecimiento de sus hijos. Durante declaraciones anteriores, la cantante expresó: “Los bebés son increíbles. Cada vez están más grandes, ¡y no puedo creerlo! Mis hijos, ¡Dios mío!, sus caras están cambiando. Sus cuellos se están alargando. Me encanta”.

Por su parte, A$AP Rocky también compartió públicamente algunas reflexiones sobre la convivencia familiar y la relación entre sus hijos. “Me sorprende que los dos mayores se lleven tan bien, ¿sabes? Normalmente, con tan poca diferencia de edad, se pelean mucho, pero... ¡qué familia tan feliz!”, afirmó el rapero al referirse a la dinámica dentro de su hogar.

Mientras mantiene su influencia en la industria musical y en la cultura pop internacional, Rihanna continúa fortaleciendo su faceta empresarial a través de proyectos relacionados con moda, belleza y estilo de vida. La evolución de Savage X Fenty y la constante viralización de sus campañas digitales consolidan a la artista como una de las celebridades con mayor impacto dentro del mercado global de la moda y el entretenimiento.