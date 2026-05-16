Universidad de Panamá abre proceso de admisión 2027: estas son las fechas y requisitos

El proceso de admisión tendrá un costo de B/. 30.00 y gran parte del trámite se realizará de manera virtual a través de las plataformas habilitadas por la universidad.

La Universidad de Panamá anunció oficialmente el inicio del proceso de admisión 2027 para estudiantes nacionales y extranjeros interesados en ingresar a la principal casa de estudios superiores pública del país.

Según el calendario divulgado por la Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Admisión y la Dirección de Orientación Psicológica, la primera fase de inscripción iniciará el próximo martes 30 de junio y se extenderá hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El proceso de admisión tendrá un costo de B/. 30.00 y gran parte del trámite se realizará de manera virtual a través de las plataformas habilitadas por la universidad.

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Fases del proceso de admisión

Inscripción virtual: Los aspirantes deberán completar su registro entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026 mediante el Sistema de Ingreso Universitario de Panamá (SIUP). Aplicación de pruebas: Durante esta etapa se desarrollarán las evaluaciones requeridas para el ingreso universitario: Pruebas Psicológicas: del 20 de julio al 26 de noviembre de 2026. Pruebas de Capacidades Académicas: del 17 al 24 de octubre de 2026. Prueba de Conocimientos Generales: del 14 al 21 de noviembre de 2026.

Aunque la inscripción será virtual, las autoridades universitarias no detallaron si las pruebas se aplicarán completamente en línea o de manera presencial, por lo que recomendaron a los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer sedes, horarios y modalidades.

Entrega de resultados

Los resultados del proceso serán entregados del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.

Procedimiento para estudiantes extranjeros

La Universidad de Panamá informó que los estudiantes extranjeros con pasaporte deberán realizar un trámite especial entre el 6 de julio y el 17 de septiembre de 2026.

El procedimiento iniciará mediante la plataforma SIREXUP para gestionar los trámites ante Secretaría General y posteriormente deberán completar la inscripción en el SIUP.

Las autoridades universitarias reiteraron el llamado a los aspirantes a realizar el proceso dentro de las fechas establecidas y verificar constantemente las plataformas oficiales para evitar inconvenientes.

La convocatoria fue aprobada en Consejo Académico mediante la reunión N.° 2-26.