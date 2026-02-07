Productores preocupados por falta de definición en la compra del frijol chiricano ¿Qué está pasando?

Expresaron la necesidad de reglas claras y respuestas oportunas , que permitan garantizar la estabilidad económica del campo chiricano.

Los productores de granos básicos de la provincia de Chiriquí manifestaron su preocupación ante el inicio de la cosecha del frijol chiricano en las zonas productivas de Alanje, sin que hasta el momento exista confirmación sobre su comercialización a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), como ha ocurrido en años anteriores.

De acuerdo con los agricultores, la falta de comunicación oficial genera incertidumbre en un momento clave del ciclo agrícola, cuando los pequeños y medianos productores dependen de la venta de este rubro para sostener su actividad productiva.

Más de 60 mil quintales de frijol en cosecha

El presidente de la Asociación de Productores de Arroz y Granos Básicos de Chiriquí, Gabriel Araúz, informó que actualmente más de 60 mil quintales de frijol chiricano se encuentran en plena etapa de cosecha en las áreas productivas del distrito de Alanje.

Sin embargo, señaló que no han recibido información oficial del IMA que confirme si esta producción será adquirida por la entidad estatal, lo que mantiene en vilo a los agricultores.

Impacto directo en la siembra de arroz

Araúz explicó que la situación es altamente preocupante, ya que la mayoría de los pequeños y medianos productores utiliza los ingresos generados por la venta del frijol chiricano para financiar la siembra de arroz correspondiente al presente ciclo agrícola.

Con estos recursos se cubren gastos esenciales como la compra de semillas, insumos, abonos, alquiler de equipos y preparación de la tierra, por lo que la falta de garantías de venta y pago oportuno podría afectar seriamente la planificación y sostenibilidad de las próximas siembras.

Solicitan diálogo con el IMA y el MIDA

El dirigente agrícola indicó que esperan que en las próximas semanas se logren acercamientos con funcionarios del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el fin de abordar la comercialización del frijol chiricano y encontrar soluciones que brinden tranquilidad al sector productivo.

Los productores reiteraron la necesidad de reglas claras y respuestas oportunas, que permitan garantizar la estabilidad económica del campo chiricano y la continuidad de la producción de alimentos en el país.