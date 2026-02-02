Productores de arroz en Chiriquí se declaran en alerta y piden reunión urgente con el MIDA

Los productores advirtieron que esta situación podría afectar la comercialización del arroz del próximo año, impactando directamente la estabilidad del sector arrocero nacional.

Chiriquí, David/En una asamblea general celebrada este lunes, productores de arroz y granos básicos de la provincia de Chiriquí se declararon en estado de alerta y solicitaron una reunión urgente con las altas autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ante preocupaciones relacionadas con el pago de compensaciones económicas adeudadas y la importación de arroz blanco y semilla.

Durante el encuentro, uno de los arroceros explicó que existen inquietudes por modificaciones al Decreto 14, normativa que reguló las importaciones y que, según indicó, habría eliminado o alterado ciertas condiciones que protegían al productor nacional.

Esta situación, señaló, mantiene en alerta al sector, ya que podría permitir importaciones de forma legal, pero también generar confusión en su aplicación, abriendo la puerta al ingreso de arroz blanco corto, redondo o largo al país.

Los productores advirtieron que esta situación podría afectar la comercialización del arroz del próximo año, impactando directamente la estabilidad del sector arrocero nacional.

Ante este escenario, los agricultores insistieron en la necesidad de un encuentro con las autoridades, con el objetivo de establecer un diálogo directo, lograr el pago de los fondos pendientes y estabilizar la producción nacional de arroz, en un contexto que consideran sensible para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del rubro.

Con información de Demetrio Ábrego.