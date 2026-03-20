Mario Bárcenas listo para correr en la categoría TCR Panamá
Mario Bárcena regresa con fuerza al Gran Premio de Panamá tras superar contratiempos.
Panamá/Los motores rugirán y el piloto panameño del team TVMAX Mario Bárcenas está preparado para un gran evento.
Bárcenas llega a esta competencia luego de un inicio de temporada marcado por la adversidad. Durante la carrera anterior, disputada en el mes de enero, su vehículo, un Cupra León BZ, sufrió un accidente previo que le impidió competir en condiciones normales. Ante este escenario, el piloto tomó la decisión de correr con un Hyundai, logrando así sumar puntos importantes para el campeonato.
Desde entonces, el equipo técnico trabajó intensamente, dedicando jornadas completas para recuperar el Cupra León BZ y ponerlo nuevamente en pista. Ese esfuerzo comenzó a rendir frutos el pasado domingo, cuando Bárcenas pudo probar el vehículo con resultados positivos, lo que aumenta la confianza de cara a la próxima carrera.
El piloto aseguró que se encuentra listo para afrontar el desafío de este sábado 21, una jornada especial que incluirá un componente nocturno, añadiendo un grado extra de exigencia tanto para los conductores como para los equipos.
Con el respaldo de su trayectoria en el automovilismo panameño y el impulso de un equipo comprometido, Mario Bárcenas se perfila como uno de los protagonistas a seguir en esta nueva edición del Gran Premio de Panamá, donde la velocidad, la estrategia y la resistencia serán claves para alcanzar la victoria.