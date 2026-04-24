Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Panamá vence a Brasil y avanza a la final por el oro en el béisbol

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Panamá/La selección de Panamá continúa su paso firme en el torneo de béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras derrotar este viernes a Brasil por marcador de 6 carreras por 3, resultado que clasifica a la novena canalera a la disputa de la medalla de oro contra Colombia este sábado 25 de abril.

Con este importante triunfo, el equipo panameño aseguró su boleto a la gran final del certamen, partido que se jugará este sábado 25 de abril en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, escenario donde buscarán coronarse campeones ante su público.

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Panamá respondió con ofensiva oportuna

La ofensiva canalera volvió a ser determinante en un compromiso clave, con varios bateadores destacando en momentos oportunos para inclinar la balanza a favor de los locales.

Entre los mejores al bate por Panamá sobresalió Jesús Arosemena, quien tuvo una brillante jornada ofensiva al batear de 4-2 con 3 carreras impulsadas, siendo pieza fundamental en la victoria istmeña.

También destacó Alejandro Fanovich, quien conectó dos imparables en tres turnos y anotó una carrera, mientras que Jonathan Ramos aportó con una carrera empujada, un hit y dos boletos negociados, mostrando paciencia y producción en la caja de bateo.

Otros peloteros que contribuyeron al ataque panameño fueron Luis Aranda, Danel Long, Edward Delgado y Omar Osorio, todos conectando imparables para mantener presión constante sobre el pitcheo brasileño.

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Panamá va por la gloria

Con esta victoria, la selección nacional confirma su gran momento dentro del torneo y se instala en la pelea por la presea dorada, manteniéndose como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Ahora, el conjunto panameño tendrá la oportunidad de cerrar con broche de oro su participación cuando dispute la final por la medalla de oro este sábado, en un duelo que promete grandes emociones en el histórico Juan Demóstenes Arosemena.

La afición panameña espera una gran entrada para apoyar a los jóvenes talentos nacionales en busca de otro título internacional para el deporte istmeño.

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