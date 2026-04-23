EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Bocas del Toro: juego 1 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/¡Llegó la hora! Chiriquí y Bocas del Toro se enfrentan en el primer partido de la serie final, en el estadio Calvin Byron de Changuinola, que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos para este encuentro han sido anunciadas y las mostramos a continuación.

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Después de conquistar el título mayor, en el año 2025, los 'Tortugueros' bocatoreños han sabido sostenerse hasta llegar a su segunda serie final consecutiva.

La ausencia por motivos de salud de Audes De León, manager que los llevó a la cima, y bajas como por ejemplo la del lanzador Luis Machuca, quien pasó a jugar para el equipo de Coclé, no fueron impedimento para que mantuvieran la consistencia. Los bocatoreños se quedaron con el primer puesto de la tabla de posiciones en la etapa regular al obtener 11 triunfos en 16 partidos jugados.

En la Ronda de Ocho superó a Coclé en tres partidos y en las semifinales se impuso a Colón en una serie que se extendió al límite de siete juegos.

Los chiricanos han sido animadores constantes del béisbol mayor panameño al punto de ser uno de los equipos con más títulos de la categoría.

Con el recuerdo fresco en la memoria de haber salido prematuramente en la Ronda de Ocho de la edición del año 2025, tras hilvanar una racha récord de 17 victorias consecutivas, los del 'Valle de la Luna' se reagruparon y, bajo la guía del manager experimentado Alberto Macré, alcanzaron su segunda final en tres años.

El denominado 'Ganao' Bravo' igualó la marca de su rival de turno, de 11 triunfos y cinco derrotas, en la fase preliminar. No obstante quedó en la segunda posición debido a que los bocatoreños ganaron los dos juegos que disputaron en esa etapa.

En la Ronda de Ocho, los chiricanos se sobrepusieron a un comienzo de dos derrotas e hilvanaron tres victorias consecutivas sobre Veraguas para avanzar a las semifinales. En esa instancia derrotaron a Panamá Oeste en cinco juegos.

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Calendario de la serie final