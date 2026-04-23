Panamá/La novena de Panamá sigue intratable en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, luego de imponerse con autoridad 9 carreras por 4 sobre Curazao, firmando así su cuarto triunfo consecutivo y manteniendo su condición de invicto en el certamen.

En un duelo donde la ofensiva canalera volvió a responder en los momentos clave, los dirigidos por Panamá marcaron diferencias desde los primeros episodios y supieron administrar la ventaja hasta el último out. La combinación de bateo oportuno y pitcheo efectivo fue determinante para sellar una nueva victoria en casa.

Entre los más destacados a la ofensiva brilló Eduardo Canto, quien tuvo una jornada perfecta al ligar de 3-3 con una carrera empujada, siendo una pieza clave en la producción ofensiva del equipo. También aportó Jesús Arosemena, que conectó un imparable, anotó en dos ocasiones y remolcó dos carreras, mostrando su capacidad para responder en situaciones de presión.

Otro nombre importante fue Jonathan Ramos, quien se fue de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada, mientras que Lucas López y Luis Aranda también contribuyeron con imparables y presencia constante en las bases. Además, Edward Delgado destacó con su disciplina en el plato, negociando tres boletos y anotando dos carreras, generando oportunidades para sus compañeros.

Desde el montículo, el triunfo fue para Johan Camarena, quien trabajó durante cuatro episodios completos en los que permitió tres carreras y recetó seis ponches. Su labor fue clave para contener a la ofensiva rival y encaminar el resultado a favor de los panameños.

A pesar de la reacción de Curazao, que logró anotar cuatro carreras, el relevo panameño hizo el trabajo necesario para mantener la ventaja y evitar cualquier intento de remontada.

Con este resultado, Panamá se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo, destacando no solo por su poder ofensivo, sino también por su profundidad en el cuerpo de lanzadores. El equipo continúa demostrando un alto nivel competitivo, ilusionando a la afición con la posibilidad de pelear por la medalla de oro en este importante evento regional.

El conjunto canalero buscará extender su racha perfecta en su próximo compromiso, con la mira puesta en seguir haciendo historia en estos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.