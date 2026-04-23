Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá sube a la cima del podio en esgrima con Caleb Caldito

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El esgrimista panameño Caleb Caldito Chan se consagró campeón en la prueba de espada individual de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al imponerse con autoridad 15-8 sobre el chileno Andrés Grageda en la final disputada este jueves. Con este resultado, Panamá suma su quinta medalla de oro en la competencia y reafirma su protagonismo en el medallero del certamen regional.

Caldito Chan mostró solidez técnica y control del ritmo desde los primeros compases del combate. Tras un inicio equilibrado, el panameño logró marcar diferencia con una serie de tocados precisos que le permitieron tomar ventaja en el marcador. A lo largo del enfrentamiento, su capacidad de anticipación y manejo de la distancia resultaron determinantes para neutralizar los intentos ofensivos de Grageda.

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El esgrimista chileno, por su parte, buscó reaccionar con cambios de estrategia y mayor agresividad, pero se encontró con una defensa firme y respuestas rápidas del representante local. La diferencia se amplió progresivamente hasta el 15-8 definitivo, desatando la celebración en el público presente, que acompañó con entusiasmo cada acción del combate.

Esta medalla de oro no solo representa un logro individual para Caldito Chan, sino que también consolida el buen momento de la esgrima panameña en el ámbito juvenil. El resultado confirma la continuidad de un proceso deportivo que ha venido dando frutos en competencias internacionales y que ahora vuelve a destacarse en unos Juegos Suramericanos de la Juventud organizados en casa.

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Con esta victoria, Panamá mantiene su hegemonía en la prueba de espada individual masculina, revalidando el dominio que ya había demostrado en la edición anterior de Rosario 2022. La actuación de Caldito Chan refuerza esa tendencia y proyecta al país como una de las potencias emergentes en esta disciplina dentro de la región.

El desempeño del atleta también es reflejo del trabajo sostenido de entrenadores, federación y programas de desarrollo deportivo que han apostado por el talento joven. La preparación, disciplina y enfoque competitivo fueron claves para alcanzar este resultado, que se suma a una destacada participación general de la delegación panameña en el evento.

La quinta medalla dorada fortalece la posición de Panamá en el medallero y alimenta las expectativas de seguir cosechando éxitos en las jornadas restantes. Además, genera un impulso anímico importante tanto para los atletas como para la afición, que ha respondido con apoyo constante durante las competencias.

De esta manera, Caleb Caldito Chan se convierte en una de las figuras destacadas de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, dejando una huella significativa en la esgrima nacional y contribuyendo al orgullo deportivo del país.