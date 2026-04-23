Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá obtiene su medalla 21 del evento en el karate

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Panamá sigue sumando alegrías en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, cita multideportiva que reúne a atletas de toda la región y que se desarrolla en suelo istmeño con la participación de más de 1,500 competidores de 15 países . Esta vez, el protagonismo llegó desde el karate, específicamente en la modalidad de kata, donde la delegación nacional volvió a subir al podio.

En la jornada dedicada a esta disciplina, el panameño Manuel Morales Mejía firmó una destacada actuación que le permitió conquistar la medalla de bronce, sumando así la presea número 21 para el país en el certamen. Su camino hacia el podio comenzó en la fase de grupos, donde logró una importante victoria 3-2 ante el colombiano Gonzalo González. Sin embargo, luego cayó 0-5 frente al venezolano Enzo Quintana, resultado que lo obligó a redoblar esfuerzos en las siguientes rondas.

Ya en semifinales, Morales Mejía se enfrentó al argentino Facundo Aguirre en un duelo exigente que terminó con marcador de 0-5 en contra del panameño. A pesar de no avanzar a la final, su desempeño fue suficiente para asegurar el tercer lugar y colgarse la medalla de bronce, aportando un nuevo logro a la cosecha nacional en estos Juegos.

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Por su parte, en la rama femenina, Mía Peralta también tuvo participación en la modalidad de kata, mostrando entrega y competitividad ante rivales de alto nivel. Durante la fase de grupos, la panameña cayó 0-5 ante la venezolana Andrea Moros en su primer combate. Posteriormente, logró una sólida victoria 4-1 frente a la argentina María Saire, resultado que mantuvo vivas sus aspiraciones dentro de la competencia.

No obstante, en su última presentación de la fase de grupos, Peralta fue superada 0-5 por la brasileña Ana Fedalto, quedando fuera de la lucha por las medallas. A pesar de ello, su actuación refleja el crecimiento y la proyección del karate femenino panameño en escenarios internacionales.

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El desempeño de ambos atletas se suma a la positiva participación que ha tenido Panamá en estos Juegos, donde diversas disciplinas han aportado medallas y buenas actuaciones. El evento, que se celebra por primera vez en el país, ha servido como vitrina para el talento juvenil y como impulso para el desarrollo deportivo nacional.

Con cada jornada, la delegación panameña continúa consolidando su presencia en el medallero, demostrando que el trabajo y la preparación de sus jóvenes atletas comienzan a dar frutos en competencias de alto nivel. El karate, en esta ocasión, se une a la lista de disciplinas que han contribuido a este objetivo, reafirmando su importancia dentro del deporte nacional.

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