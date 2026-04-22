Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá suma medallas de bronce en el taekwondo

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX. TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El taekwondo volvió a sumar alegrías para la delegación local en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con la conquista de dos nuevas medallas de bronce en la modalidad de combate (Kyorugui). Los atletas Sebastián Lasso y Amira Grira fueron los protagonistas de esta jornada, elevando a 19 el total de preseas obtenidas por el país anfitrión en la cita regional.

La actuación más destacada llegó de la mano de Sebastián Lasso, quien compitió en la categoría de -63 kilogramos. El panameño mostró solidez y determinación desde su primer combate en la fase eliminatoria. En los cuartos de final, Lasso se impuso con autoridad al boliviano Fabián Villanueva, a quien derrotó por marcador de 2-0, demostrando control táctico y precisión en sus ataques.

Sin embargo, el camino hacia la final se vio frenado en semifinales, donde enfrentó al brasileño Gabriel Fonseca. En un combate exigente, Lasso no logró revertir la ofensiva de su rival y cayó por 0-2. A pesar del resultado, su desempeño le permitió asegurar la medalla de bronce, sumando un nuevo logro para el taekwondo panameño en estos juegos.

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Por su parte, Amira Grira también tuvo una destacada participación en la misma categoría de -63 kilogramos, en la rama femenina. La atleta panameña llegó a las semifinales tras avanzar en las rondas previas, consolidándose como una de las competidoras más fuertes de su división.

En semifinales, Grira se enfrentó a la argentina Melissa González en un combate de alto nivel. Aunque mostró entrega y disciplina, la panameña fue superada por 0-2, resultado que la ubicó en el tercer lugar del podio y le otorgó la medalla de bronce.

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Estos resultados reafirman el crecimiento del taekwondo en Panamá, una disciplina que ha venido consolidándose en el ámbito regional gracias al trabajo constante de sus atletas y entrenadores. Tanto Lasso como Grira evidenciaron un nivel competitivo importante, enfrentándose a rivales de alto calibre y dejando en alto el nombre del país.

Con estas dos nuevas preseas, Panamá continúa fortaleciendo su desempeño en los Juegos, destacándose no solo por su condición de sede, sino también por la calidad de sus representantes en distintas disciplinas.

A medida que avanzan las competencias, las expectativas se mantienen altas para los atletas panameños, quienes buscan seguir sumando éxitos y consolidar una participación histórica en estos juegos juveniles.