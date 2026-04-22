Mundial 2026| Serge Gnabry: el alemán ve diluirse su sueño de acudir a la cita orbital

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y lo podrás ver a través de TVMAX.

Panamá/El atacante del Bayern Múnich, Serge Gnabry, anunció este miércoles su renuncia al Mundial de 2026 (11 junio-19 julio) con Alemania debido a un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho, sufrido a finales de la pasada semana.

"Estos últimos días han sido difíciles de digerir. El Bayern tiene todavía mucho por disputar esta temporada, después de haber asegurado un nuevo título de la Bundesliga este fin de semana. Respecto al sueño del Mundial con Alemania, eso desgraciadamente se ha terminado", escribió Gnabry (30 años) en su cuenta de Instagram.

"Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa. Ahora me toca concentrarme en la recuperación para volver en la pretemporada", añadió.

El sábado, el Bayern había indicado que Gnabry sería baja "por un largo periodo", sin precisar el tiempo estimado de manera concreta.

La prensa alemana habló de una ausencia de entre dos y cuatro meses y Gnabry confirma así que su actual temporada está finalizada.

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El Bayern Múnich aseguró matemáticamente el domingo su 35º título de campeón de la liga alemana y está en liza para conseguir dos títulos más, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones europea.

Para paliar la ausencia de Gnabry, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, puede contar con el regreso progresivo de Jamal Musiala después de su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025 (fractura del peroné izquierdo con luxación de la articulación del tobillo).

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