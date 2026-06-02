EN VIVO Selección de Panamá | Último entrenamiento de los canaleros en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN DE PANAMÁ | EN VIVO | TVMax

Panamá/Bienvenidos a la cobertura del último entrenamiento de la Selección de Panamá antes de su compromiso de despedida frente a República Dominicana, encuentro que se disputará este miércoles en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen continúa afinando los últimos detalles tácticos y físicos de cara a este importante compromiso, que marcará la despedida de la afición panameña antes del viaje hacia Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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