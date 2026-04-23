Béisbol Mayor 2026 | Davis Romero es elegido lanzador más valioso del campeonato nacional

¡IMPERDIBLE! Chiriquí vs Bocas del Toro, juego 1 de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, hoy a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El zurdo coclesano y ex Grandes Ligas, Davis Romero ha sido seleccionado como el "Lanzador Más Valioso" del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas".

Romero fue favorecido con el 48.62% del voto ponderado, tras compilar una tremenda temporada en la lomita. El derecho Severino González de Veraguas tuvo un 39.08% para ser el segundo y tercero en la votación quedó el chiricano Kevin Miranda con un 3.54%.

"Es uno de mis sueños", dijo Davis Romero. "Es un sueño, ahora si me puedo retirar tranquilo, he sido seleccionado el mejor lanzador del torneo, un premio que anhelaba", sostuvo.

Otros ganadores:

José Camarena es elegido como el mánager del año en el campeonato nacional

La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana al ganador del premio Manager del Año 2026 el cual recae sobre el director debutante José Camarena de Panamá Oeste.

Camarena condujo a los Vaqueros de Panamá Oeste al tercer lugar de la clasificación en la Ronda Regular y le cambió la cara al equipo por completo, haciendo que sus peloteros tuvieran la confianza en el juego y rindieran al máximo en cada partido.

"Contento, muy contento por esta designación, se trabajó duro para poner al equipo en una buena posición, se pudo haber llegado más lejos, pero están las bases de un objetivo que pronto podrá cumplirse", dijo el manager.

Jesús López es elegido como el extranjero del año en el campeonato nacional de béisbol mayor 2026.

El jugador de cuadro interior nicaragüense Jesús López al servicio de los Correcaminos de Colón fue anunciado esta mañana como el ganador al premio "Extranjero del Año" 2026, por su productividad ofensiva y defensiva en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas.

López recibió el 34.54 % del total de los votos asignados por los responsables de la elección, quedando segundo el lanzador derecho Jorge Bautista que jugó con Darién con un 27.38 % y tercero llegó Elian Miranda con 14.43 %.

Durante la Serie Regular del torneo, López conectó para .283 con 17 hits en 60 turnos, incluyendo 14 carreras remolcadas, encabezando este departamento con los "Beep Beep".

En la Serie de Ocho tuvo promedio de .412, con 7 hits en 17 turnos, siendo el mejor bateador de la hueste colonense en esa ronda.

Con información de Fedebeis.